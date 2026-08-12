Bijnor News: मंडावर पुलिस ने किया लूट का पर्दाफाश

Bijnor News: मंडावर पुलिस नेने नगर पंचायत चेयरमेन के छोटे भाई के ईटभट्टे पर एक सप्ताह पूर्व चौकीदार के साथ मारपीट कर ऑफिस का ताला तौड़ नगदी सहित कीमती सामान लूटने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेहि पर एलएडी बरामद कर चलान कर दिया है! जबकि तीन आरोपि अभी फरार हैएक सप्ताह पूर्व मंगलवार की रात चार अगस्त को चार अज्ञात बदमाशों ने नगर पंचायत के चेयरमेन आसिफ अली ऊर्फ शान के छोटे भाई मुहल्ला बाजार कला निवासी जावेद के काजीवाला रोड पर स्थित ईट भट्टे पर सो रहे चौकीदार मुहल्ला अफगानान निवासी महेन्द्र सिंह के साथ मारपीट कर ऑफिस के गेट को तौड़कर अठाराह सो रूपए मोबाइल व ऑफिस में लगी एलईडी व सीसी टीवी कैमरे की डिवीआर सहित अन्य सामान लूट ले गए थे ! जिस संबंध में भट्टा स्वामी जावेद की ओर से चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थीं!तभी से पुलिस बदमाशों की तलास मे जुटी थीं! पुलिस ने मंगलवार को गाँव इनामपुरा निवासी अंकुश पुत्र सुनील को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेहि पर ईट भट्टे से लूटी गई एलईडी बरामद करते हुए आरोपि का चलान चलान कर कोर्ट मे पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है! थाना अध्यक्ष विपिन कुमार ने बताया की फरार चल रहे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा