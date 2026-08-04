Bijnor News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार
Bijnor News: नूरपुर, संवाददाता।क्षेत्र के गांव की नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
Bijnor News: क्षेत्र के गांव की नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।क्षेत्र के निवासी वादी ने पांच जुलाई को एक युवक के विरुद्ध अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराय था। विवेचना के दौरान पुलिस ने रविवार को किशोरी को बरामद कर लिया।सोमवार को उपनिरीक्षक राजवीर सिंह ने पुलिसकर्मियों के सहयोग से वांछित आरोपी गौरव पुत्र सूरजपाल निवासी त्रिलोकपुर, थाना बिनावर, जनपद बदायूं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के आधार पर पॉक्सो एक्ट की बृद्धि कर आरोपी का चालान कर दिया।
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