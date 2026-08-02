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Bijnor News: बालक पर तमंचा तानने और फायर करने के प्रयास का आरोपी दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: नांगल सोती, संवाददाता।य बालक पर तमंचा तानने और विरोध करने पर ग्रामीण पर फायरिंग का प्रयास करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कि

Bijnor News: बालक पर तमंचा तानने और फायर करने के प्रयास का आरोपी दबोचा

Bijnor News: कोटसराय में 14 वर्षीय बालक पर तमंचा तानने और विरोध करने पर ग्रामीण पर फायरिंग का प्रयास करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांव रायपुर खास उर्फ कोटसराय निवासी दिवाकर पुत्र पीतम सिंह ने नांगल थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उसका आरोप था कि शुक्रवार पूर्वाह्न वह अपनी बैठक पर बैठा था। इसी दौरान दहीरपुर निवासी एजाज बिना नंबर प्लेट की बाइक से गांव पहुंचा और रास्ते में 14 वर्षीय मयंक को रोककर उसके ऊपर तमंचा तान दिया। जब दिवाकर ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके सामने तमंचे में कारतूस भरते हुए जान से मारने की धमकी दी और उन पर भी तमंचा तान दिया।तहरीर

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के अनुसार दिवाकर ने साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। जिस पर आरोपी ने उसकी ओर तमंचा तानते हुए फायर करने का भी प्रयास किया लेकिन, वह सफल नहीं हो सका। इसी बीच आरोपी का साथी शादाब बाइक से वहां पहुंच गया। शोर-शराबा होने पर पास की दुकान से लोग मौके पर आ गए, जिसके चलते आरोपी एजाज और उसका साथी शादाब अपनी बिना नंबर की बाइक मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नांगल पुलिस ने आरोपी की बाइक को अपने कब्जे में लेते हुए आरोपी एजाज और शादाब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसके साथ ही शनिवार रात पुलिस ने एजाज को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है, जबकि शादाब अभी पुलिस पकड़ से दूर है।

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