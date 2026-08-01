Bijnor News: खुलासाः गोदाम से डीएपी खाद चोरी के छह आरोपी गिरफ्तार

Bijnor News: कोतवाली देहात पुलिस ने गोदाम से डीएपी खाद चोरी की घटना का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 21 कट्टे डीएपी खाद तथा वारदात में प्रयुक्त एक तीन पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम रोशनपुर प्रताप निवासी विपिन कुमार ने 30 जुलाई को तहरीर देकर बताया था कि चोर उनके गोदाम का ताला तोड़कर 21 कट्टे डीएपी खाद चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान शुक्रवार को पुलिस ने अरबाज पुत्र राशिद, अबरार पुत्र अनवर, रिजवान उर्फ रैंचो पुत्र सलीम निवासी ग्राम आदमपुर कोतवाली शहर, लक्की पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम झलरा कोतवाली शहर, दीप कुमार पुत्र ओमपाल सिंह निवासी महेश्वरी जट्ट थाना कोतवाली देहात तथा नितेंद्र पुत्र रामनाम सिंह निवासी ईशापुर थाना हल्दौर को गिरफ्तार कर लिया।