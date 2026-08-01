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Bijnor News: खुलासाः गोदाम से डीएपी खाद चोरी के छह आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: -आरोपियों के कब्जे से चोरी के 21 कट्टे डीएपी खाद तथा वारदात में प्रयुक्त तीन पहिया वाहन बरामद खाद तथा वारदात में प्रयुक्त तीन पहिया वाहन बरामद फोटो

Bijnor News: खुलासाः गोदाम से डीएपी खाद चोरी के छह आरोपी गिरफ्तार

Bijnor News: कोतवाली देहात पुलिस ने गोदाम से डीएपी खाद चोरी की घटना का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 21 कट्टे डीएपी खाद तथा वारदात में प्रयुक्त एक तीन पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम रोशनपुर प्रताप निवासी विपिन कुमार ने 30 जुलाई को तहरीर देकर बताया था कि चोर उनके गोदाम का ताला तोड़कर 21 कट्टे डीएपी खाद चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान शुक्रवार को पुलिस ने अरबाज पुत्र राशिद, अबरार पुत्र अनवर, रिजवान उर्फ रैंचो पुत्र सलीम निवासी ग्राम आदमपुर कोतवाली शहर, लक्की पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम झलरा कोतवाली शहर, दीप कुमार पुत्र ओमपाल सिंह निवासी महेश्वरी जट्ट थाना कोतवाली देहात तथा नितेंद्र पुत्र रामनाम सिंह निवासी ईशापुर थाना हल्दौर को गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस कार्यवाही

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सभी 21 कट्टे डीएपी खाद और घटना में इस्तेमाल किया गया तीन पहिया वाहन बरामद कर लिया।

आरोपी और न्यायिक प्रक्रिया

कोतवाली देहात थानाध्यक्ष सुनील सहरावत के अनुसार कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले से भी चोरी सहित अन्य आपराधिक मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। सभी आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया?
पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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