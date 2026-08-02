Bijnor News: एमजीडीएसडी पब्लिक स्कूल में नन्हें विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

Bijnor News: मुरादाबाद हाइवे पर गोहावर स्थित एमजीडीएसडी पब्लिक स्कूल में नर्सरी, एलकेजी एवं यूकेजी कक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच कविता एवं कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शनिवार को कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक देवेन्द्र कुमार नरूका एवं निदेशक कल्पना नरूका ने दीप प्रज्वलित कर किया।प्रतियोगिता में नर्सरी के विद्यार्थियों ने कविता पाठ, जबकि एलकेजी एवं यूकेजी के बच्चों ने कहानी सुनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील कवि ने बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।उपप्रधानाचार्य विशाल शर्मा के निर्देशन में सम्पन्न प्रतियोगिता में अनीता चौहान, वंदना राजपूत, रिया राजपूत, विशाखा चौधरी, कीर्ति चौहान, शिपाली राजपूत, मोनिका चौहान, पलक राजपूत, दीपाली चौहान, रूपाली चौहान एवं तान्या राजपूत आदि शिक्षिकाएं रही।