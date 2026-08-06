Bijnor News: करंट से झुलसी किशोरी, समय पर नहीं मिला डॉक्टर, हंगामा

Bijnor News: चांदपुर। चांदपुर के गांव केलनपुर में करंट लगने से झुलसी 14 वर्षीय किशोरी को समय पर उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने सीएचसी स्याऊ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी में डॉक्टर के मौजूद न होने से बच्ची को करीब बीस तक उपचार का इंतजार करना पड़ा। मामले की शिकायत सीएमओ से कर कार्रवाई की मांग की गई है। बुधवार को गांव केलनपुर निवासी दिनेश कुमार की 14 वर्षीय पुत्री अश्वनी इनवर्टर का प्लग बिजली के बोर्ड में लगाते समय करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई।

घटना के बाद परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस किशोरी को सीएचसी स्याऊ लेकर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि वे दोपहर करीब 2:55 बजे सीएचसी पहुंचे, लेकिन इमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एडवोकेट नरेश कुमार ने बताया कि अस्पताल के स्टाफ ने डॉक्टर को फोन कर बुलाया, लेकिन चिकित्सक करीब 20 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। इस दौरान झुलसी किशोरी उपचार के इंतजार में रही।डॉक्टर के पहुंचने पर परिजनों ने नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए और चिकित्सक को खरी-खोटी सुनाई। परिजनों का कहना है कि समय पर उपचार न मिलने से बच्ची की हालत बिगड़ सकती थी। उपचार के बाद चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज देकर किशोरी को हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत से करते हुए संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, घटना के बाद सीएचसी स्याऊ की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। उधर, सीएमओ कौशलेंद्र सिंह ने बताया मामला संज्ञान में नही है। अगर इस तरह की लापरवाही है तो कार्रवाई की जाएगी।