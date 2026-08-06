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Bijnor News: दिन में शूकर फार्म पर दिखायी दिया गुलदार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: चंदक गांव में गुलदार के बार-बार दिखाई देने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। दौलतपुर के रामकुमार के शूकर फार्म पर गुलदार की मौजूदगी कैमरे में कैद हुई। यह फार्म बिजनौर-हरिद्वार मार्ग के पास है, जहां कांवड़ियों का आवागमन होता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की गुजारिश की है।

Bijnor News: दिन में शूकर फार्म पर दिखायी दिया गुलदार

Bijnor News: चंदक। बार-बार गुलदार दिखायी देने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। गांव दौलतपुर निवासी रामकुमार के शूकर फार्म पर गुलदार दिखायी देने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। शूकर फार्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार कैद हो गया। कई बार गुलदार दिखायी देने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। यह शूकर फार्म बिजनौर-हरिद्वार मार्ग से मात्र सौ मीटर की दूरी पर है। मार्ग पर कांवड़ियों का आवागमन है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है।

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