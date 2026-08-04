Bijnor News: कृष्णा कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन
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Bijnor News: कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय संस्थापक निदेशक राजीव कुमार, प्रबंधक मनोज कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर तथा छात्र-छात्राओं ने सरस्वती वन्दना के साथ किया।प्राचार्या डा. सीमा शर्मा ने छात्र-छात्राओं को वाणिज्य एवं प्रबंधन की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को विषय के संबंध में अधिक मेहनत कर जिम्मेदारी के साथ वाणिज्य एवं प्रबन्धन की उपयोगिता के ऊपर बल दिया। विभाग में उपस्थित विभिन्न अध्यापकगण सहायक प्रवक्ता मंदीप चिकारा, मेहर चंद, मेहरचन्द, नीरज अपरवाल, रोहित राजपूत, नूतन चौधरी, प्रियंका राजन अग्रवाल, सौरभ चौधरी, दीशांत कुमार, कांता मलिक ने वाणिज्य एवं प्रबंधन के विषय पर विस्तार से विभिन्न स्नातकोत्तर कोर्स के अवसर एवं विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक अवसरों पर प्रकाश डाला।कार्यक्रम
के दौरान छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी तथा शैक्षिक क्विज का आयेाजन कर नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं का ज्ञानवर्धन किया गया।कार्यक्रम में बी.कॉम. कम्प्यूटर की विश्वविद्यालय टॉपर अक्षिता शर्मा को प्रबन्ध समिति द्वारा 11000 रुपये का नकद पुरुस्कार व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
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