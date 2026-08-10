Bijnor News: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एडीएम और एसडीएम ने किया निरीक्षण
Bijnor News: चांदपुर के एडीएम वित्त/राजस्व देवेंद्र पाल सिंह और एसडीएम प्रशांत वर्मा ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। अधिकारियों को सतर्कता बरतने और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए कहा गया।
Bijnor News: चांदपुर। सोमवार को एडीएम वित्त/राजस्व देवेंद्र पाल सिंह और एसडीएम प्रशांत वर्मा ने तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने रायपुर खादर, मीरापुर सीकरी, पांडव नगर चौकी सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने मौके पर ग्रामीणों से जानकारी ली और संबंधित विभागों के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा, आवागमन तथा आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से सतर्कता बरतते हुए प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।