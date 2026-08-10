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Bijnor News: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एडीएम और एसडीएम ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: चांदपुर के एडीएम वित्त/राजस्व देवेंद्र पाल सिंह और एसडीएम प्रशांत वर्मा ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। अधिकारियों को सतर्कता बरतने और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए कहा गया।

Bijnor News: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एडीएम और एसडीएम ने किया निरीक्षण

Bijnor News: चांदपुर। सोमवार को एडीएम वित्त/राजस्व देवेंद्र पाल सिंह और एसडीएम प्रशांत वर्मा ने तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने रायपुर खादर, मीरापुर सीकरी, पांडव नगर चौकी सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने मौके पर ग्रामीणों से जानकारी ली और संबंधित विभागों के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा, आवागमन तथा आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से सतर्कता बरतते हुए प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए।

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