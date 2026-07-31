Bijnor News: टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक कर समाज को किया जागरूक

Bijnor News: टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक कर समाज को किया जागरूकटीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक कर स

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक कर समाज को किया जागरूक

Bijnor News: 32 यूपी बटालियन एनसीसी धामपुर के कमान अधिकारी कर्नल गणेश शंकर विद्यार्थी एवं प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल ललित भट्ट के दिशा निर्देशन तथा एसोसिएट एनसीसी अधिकारी कैप्टन धीरज शर्मा के नेतृत्व में आरएसपी इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जिसमे समाज को टीबी (तपेदिक ) रोग के प्रति जागरूक किया गया l प्राचीन समय में टीबी रोग को क्या माना जाता था और आज वर्तमान में टीबी रोग को किस तरीके समाज समझता है उसको दर्शाया गया l

नुक्कड़ नाटक के दौरान नुक्कड़ नाटक देख रहे दर्शकों ने सभी कैडेट्स का उत्साह वर्धन किया और इस प्रकार की पहल को अच्छा बताया उन्होंने कैप्टन धीरज शर्मा की भी तारीफ की तथा कहा कि आरएसपी इंटर कालेज स्योहारा की एनसीसी सबयूनिट के कैडेट्स अधिकारी कैप्टन धीरज शर्मा के साथ मिलकर किसी न किसी माध्यम से समाज को जागरूक करते रहते हैं जो की एक उत्तम कार्य है l कैप्टन धीरज शर्मा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य पोषण संबंधी सहायता उपायों सहित एक विभेदित टीबी देखभाल दृष्टिकोण लागू करके टीबी रोग से पीड़ित लोगों में मृत्यु दर कम करना है l

प्रतियोगिताएँ और उपस्थित लोग नुक्कड़ नाटक के साथ-साथ एनसीसी कैडेट्स ने पोस्टर प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग किया जिसमें प्रथम स्थान कैडेट पवन द्वितीय रक्षित स्थान तथा तृतीय स्थान अवंतिका ने प्राप्त किया इस अवसर पर मुख्य अतिथि सत्यदेव त्यागी रहे जिनके साथ प्रधानाचार्या मधुबाला शर्मा कैप्टन धीरज शर्मा, विनेश यादव, राजीव कुमार वत्स, रघुवीर सिंह,ओमेंद्र कुमार त्यागी,अरविंद कुमार, वीरेंद्र सिंह, खेल प्रभारी विजेंदर सिंह तथा कैडेट्स उपस्थित रहे l