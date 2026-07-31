Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: रैली निकाल कर एनसीसी कैडेट्स ने किया लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: रैली निकाल कर एनसीसी कैडेट्स ने किया लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक रैली निकाल कर एनसीसी कैडेट्स ने किया लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक रैली

रैली निकाल कर एनसीसी कैडेट्स ने किया लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक
रैली निकाल कर एनसीसी कैडेट्स ने किया लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक

Bijnor News: हिंदू इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने शुक्रवार को नगर में टीबी जनजागरूकता रैली निकालकर लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया। रैली में कैडेट्स अपने हाथों में विभिन्न नारे लिखी तक्तियां लेकर चल रहे थे जिन पर लिखा था 'हम सब ने यह ठाना है, टीबी रोग भगाना है। रैली को प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि टीबी रोग लाइलाज नहीं है। टीबी होने पर निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त डॉक्टर से परामर्श करें इस रोग का इलाज सरकार की ओर से फ्री किया जाता है। नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. कृष्ण कुमार मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा टीबी रोगी को 500 प्रति माह गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए दिए जाते हैं।

ये भी पढ़ें:Gonda News: टीबी हारेगा, देश जीतेगा के संदेश के साथ निकली जागरूकता रैली

टीबी के मरीज को पौष्टिक भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। यदि मरीज नियमित रूप से दवाई ले और पोष्टिक भोजन करे तो वह छः महीने में स्वस्थ हो जाता है। व्यक्ति को इस रोग से कभी नहीं घबराना चाहिए।रैली का नेतृत्व एनसीसी ऑफिस बिजनौर से पधारे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सुधीर कुमार ने किया। विद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. महेंद्र सिंह त्यागी, एनसीसी प्रभारी अंजू आर्य, साजिद हुसैन एवं मदनपाल सिंह ने कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया।

ये भी पढ़ें:टीबी हारेगा, देश जीतेगा' के संदेश के साथ निकली जागरूकता रैली
ये भी पढ़ें:Bijnor News: टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक कर समाज को किया जागरूक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।