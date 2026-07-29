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Bijnor News: गुरु दिखाते हैं स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने का मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में पूर्णिमा पर्व पर नौ कुण्डीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। जालबपुर गुदड उर्फ खिदरीपुरा प्राचीन शिव मंदिर में हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित विनीत शर्मा ने विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया और सभी श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।

गुरु दिखाते हैं स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने का मार्ग
गुरु दिखाते हैं स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने का मार्ग

Bijnor News: गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में पूर्णिमा पर्व पर नौ कुण्डीय गायत्री यज्ञ का आयोजपन किया गया। जालबपुर गुदड उर्फ खिदरीपुरा प्राचीन शिव मंदिर में हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बुधवार को गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में पूर्णिमा पर्व पर ब्रह्मवादिनी बहनों की टोली कामेश शर्मा, पुष्पा शर्मा, सारिका अग्रवाल, रिंकी सिंह, नीलम करनावाल ने नौ कुण्डीय गायत्री यज्ञ सम्पन्न कराया। चौ० करनवीर सिंह ने प्रियंका के साथ सपत्नीक मुख्य पूजन किया。

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गुरु-शिष्य परम्परा

गायत्री शक्तिपीठ व्यवस्थापक डॉ० दीपक कुमार ने कहा कि गुरु-शिष्य परम्परा भारत की महान परम्परा है। गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र - राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, संदीपन - कृष्ण, अरस्तु - सिकंदर, विरजानन्द - दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस - विवेकानन्द, रामदास - छत्रपति शिवाजी जोड़ियां गुरु-शिष्य की विश्व विख्यात जोड़ियां हैं।​ गुरु वही है जो हमें अन्धकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाए। हरीश शर्मा, राज भटनागर, सत्य प्रकाश, सुमन शर्मा, प्रभा राजपूत, ललिता, हिमानी, गौरी, पूनम, नितिन, विवेक, पुष्पेन्द्र, हेमेन्द्र, भार्गवी, प्रभा, अंशिका, तेजेन्द्र, अर्चित, तेजस, आदि रहे।

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हवन एवं भंडारे का आयोजन

वहीं ग्राम जालबपुर गुदड उर्फ खिदरीपुरा प्राचीन शिव मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हवन योग्य एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें सभी श्रद्धालुओं हवन यज्ञ में होती देते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की। पंडित विनीत शर्मा विधि विधान के साथ सामान्य यज्ञ संपन्न कराया। मंदिर परिसर में सभी ने भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया।

सामान्य प्रश्न

गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में कब पूर्णिमा पर्व मनाया गया?
गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में पूर्णिमा पर्व बुधवार को मनाया गया।
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