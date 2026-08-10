Bijnor News: बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे: पूनम चौधरी
Bijnor News: - चौपाल में ग्रामीणों से रालोद से जुड़ने की अपीलविधानसभा 2027 की तैयारी को लेकर बिजनौर विधानसभा के अध्यक्ष मास्टर इंद्रमणि रविवार को गांव वाजिदपुर पहुं
Bijnor News: विधानसभा 2027 की तैयारी को लेकर बिजनौर विधानसभा के अध्यक्ष मास्टर इंद्रमणि रविवार को गांव वाजिदपुर पहुंचे और चौपाल में सभी गांव वालों से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने की अपील की। बीएसएनएल की नामित सदस्य पूनम चौधरी ने कहा की राष्ट्रीय लोकदल भाईचारे और किसान मजदूर तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। पूनम चौधरी ने कहा राष्ट्रीय लोकदल बांटने का नहीं जोड़ने का काम करता है।चेयरमैन छोटन सिंह ने कहा कि जब गांव में भाईचारा मजबूत होगा, तब किसान मजदूर और युवा मिलकर क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगे।
चौपाल पर सभी गांव वालों ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के कार्यों की सराहना की।चौपाल में जसवंत सिंह, जगरोशन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, संतोष सिंह, रूपचंद, तेजपाल सिंह, सुखबीर सिंह, विनीत कुमार, रणधीर सिंह, हरपाल सिंह आदि मौजूद रहे।-----------
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