Bijnor News: गोविंदा मॉर्निंग क्लब ने मनाया राष्ट्रीय मित्रता दिवस
Bijnor News: गोविंदा मॉर्निंग क्लब, बिजनौर ने 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया। इस मौके पर राकेश शर्मा ने मित्रता के महत्व पर जोर दिया और समाज को स्वस्थ रखने के लिए योग और वॉकिंग करने का संदेश दिया। इस अवसर पर कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे।
Bijnor News: गोविंदा मॉर्निंग क्लब बिजनौर ने 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर कर्मचारी नेता राकेश शर्मा ने मित्रों को संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मित्रता दिवस प्रतिवर्ष अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है।उन्होंने कहा कि संसार में मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप अपनी समस्याएं साझा कर उनका समाधान कर सकते हो साथ उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कि हमें स्वयं एवं समाज को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग एवं वॉकिंग करना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद कुमार गंज वाले, एडवोकेट राजीव चौहान,आशाराम सिंह, अशोक कुमार यादव, संजीव कुमार बिश्नोई, सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षक एम पी सिंह, राकेश कुमार शर्मा, दिनेश चौहान, रतिराम सिंह,कमलवीर सिंह,केपी सिंह,पंकज बिश्नोई आदि की उपस्थिति रही।------------
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।