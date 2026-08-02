Bijnor News: गोविंदा मॉर्निंग क्लब ने मनाया राष्ट्रीय मित्रता दिवस

Bijnor News: गोविंदा मॉर्निंग क्लब बिजनौर ने 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर कर्मचारी नेता राकेश शर्मा ने मित्रों को संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मित्रता दिवस प्रतिवर्ष अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है।उन्होंने कहा कि संसार में मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप अपनी समस्याएं साझा कर उनका समाधान कर सकते हो साथ उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कि हमें स्वयं एवं समाज को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग एवं वॉकिंग करना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद कुमार गंज वाले, एडवोकेट राजीव चौहान,आशाराम सिंह, अशोक कुमार यादव, संजीव कुमार बिश्नोई, सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षक एम पी सिंह, राकेश कुमार शर्मा, दिनेश चौहान, रतिराम सिंह,कमलवीर सिंह,केपी सिंह,पंकज बिश्नोई आदि की उपस्थिति रही।------------