Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: बहन के प्रेमी की हत्या में पांच भाई-बहनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज , जेल भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: 28 जुलाई की सुबह लापता हुए 32 वर्षीय नफीस अहमद की हत्या कर शव फेंकने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन को गिरफ्तार किया है। नफीस का शव बरामद कर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और कपड़े भी मिले हैं। प्रेम प्रसंग के कारण हत्या की गयी थी।

बहन के प्रेमी की हत्या में पांच भाई-बहनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज , जेल भेजा
बहन के प्रेमी की हत्या में पांच भाई-बहनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज , जेल भेजा

Bijnor News: 28 जुलाई की सुबह लापता हुए 32 वर्षीय नफीस अहमद की हत्या कर शव फेंकने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नफीस का शव बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, खून से सने कपड़े और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। पुलिस ने प्रेमिका सहित पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रकरण की जानकारी

थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि चकमहमूदपुर सानी निवासी तस्वीरन पत्नी शरीफ ने 28 जुलाई को अपने पुत्र नफीस अहमद के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान बुधवार को उवैस थाने पहुंचा और नफीस की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। जांच के दौरान उवैस के साथ हत्या में शामिल बहन व चार भाईयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

गिरफ्तारी

पुलिस ने आत्मसमर्पण करने वाले उवैस के अलावा उसके भाई साजिद और बहन सितारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस का कहना है कि जांच में दो अन्य भाइयों आरिफ और शुऐब के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार पांचों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की।

जांच की प्रक्रिया

थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

----

पोस्टमार्टम के बाद गुरूवार को पहुंचा शव

गुरूवार को कांठ पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। शाम के समय मृतक नफीस अहमद का शव गांव पहुंचने पर गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

----

हत्या की वजह

पुलिस के अनुसार पूछताछ में उवैस ने बताया कि नफीस का उसकी बहन के साथ पिछले करीब सात वर्षों से प्रेम प्रसंग था। आरोप है कि नफीस उसकी बहन के रिश्ते तुड़वा देता था और परिवार को लगातार परेशान करता था। इसी रंजिश के चलते हत्या की साजिश रची गई।

----

हत्या की प्रक्रिया

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नफीस को घर बुलाया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद कुल्हाड़ी के बट से उसके चेहरे पर कई वार किए। हत्या के बाद शव को कार में डालकर मुरादाबाद जनपद के थाना कांठ क्षेत्र में गंगा किनारे फेंक दिया गया।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

नफीस अहमद की हत्या के मुख्य आरोपी कौन हैं?
मुख्य आरोपी उवैस है, जिसके अलावा उसके भाई साजिद और बहन सितारा को गिरफ्तार किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Bijnor News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।