Bijnor News: कांवड़ियों को दी जा रही सेवा सुविधाएं
Bijnor News: नगर पालिका परिषद ने अधिशासी अधिकारी बिजेंद्र सिंह पाल के नेतृत्व में कांवड़ रूट की विशेष सफाई शुरू की है। इस अभियान में सफाई कर्मचारी, ट्रैक्टर ड्राइवर और कार्यालय स्टाफ सक्रिय रूप से शामिल हैं। रात्रि के समय पूरे रूट पर सफाई और तिरंगा लाइट्स से सजाया गया है, पूरे नगर पालिका परिवार की सेवा में तत्परता दिखाई जा रही है।
Bijnor News: नगर पालिका परिषद द्वारा अधिशासी अधिकारी बिजेंद्र सिंह पाल के नेतृत्व में लगातार कांवड़ रूट पर विशेष साफ-सफाई, कावड़ शिविरों की सफाई, पेयजल टैंकरो की उपलब्धता, मोबाइल टॉयलेटस की उपलब्धता और साफ-सफाई कार्य लगातार किया जा रहा है।इस कार्य मे सभी सफाई कर्मचारी, ट्रैक्टर ड्राइवर्स और कार्यलय स्टाफ मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। रात्रि मे पूरे रूट पर साफ-सफाई व तिरंगा लेड स्ट्रिप लाइट्स से रूट भगवामय के साथ-साथ तिरंगामय बना हुआ है। पूरा नगर पालिका परिवार भोलो की सेवा में तत्पर हैं।
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