Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: एक करोड़ की सिल्ट सफाई मशीन बनी ‘शो-पीस’, ट्रायल में ही हुई थी फेल!

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: नगर पालिका परिषद बिजनौर ने एक करोड़ रुपये की लागत से सिल्ट सफाई मशीन खरीदी थी, जो कि काम नहीं कर रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मशीन केवल पानी निकालने में सक्षम है, जबकि नालों की सफाई में यह नाकाम रही है। जलभराव की समस्या बनी हुई है।

Bijnor News: एक करोड़ की सिल्ट सफाई मशीन बनी ‘शो-पीस’, ट्रायल में ही हुई थी फेल!

Bijnor News: नगर पालिका परिषद बिजनौर की लापरवाही और बजट के फिजूलखर्च की एक बानगी शहर के नालों में साफ देखने को मिल रही है। शहर को जलभराव और गंदगी से निजात दिलाने के नाम पर करीब एक साल पहले पालिका की ओर से करीब एक करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से सिल्ट (गाद) सफाई मशीन खरीदी गई थी। विभागीय सूत्रों और जमीनी हकीकत की मानें तो यह मशीन पहले ही ट्रायल में फुस साबित हो चुकी है और पिछले एक साल से शो-पीस बनकर धूल फांक रही है।

महंगी मशीन और उसकी असफलता

​जिस मुख्य काम के लिए जनता के टैक्स का करीब एक करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया गया था, मशीन वही काम करने में नाकाम साबित हो रही है। मशीन नालों की तली से गाद और कचरा निकालने में पूरी तरह असमर्थ है और यह केवल पानी खींच पाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि केवल पानी निकालने के लिए तो नगर पालिका के पास पहले से ही पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। अगर 1 करोड़ खर्च करके भी सिर्फ पानी ही फेंकना था, तो इस सफेद हाथी को खरीदने की क्या जरूरत थी? अगर यह मशीन कामयाब होती तो सदर बाजार समेत कई स्थानों पर नालों के पट तोड़कर सफाई न करानी पड़ती। नालों की सफाई का महंगा ठेका भी न देना पड़ता।

तलीझाड़ सफाई अधूरी, जलभराव बरकरार

​एक तरफ जहां यह महंगी मशीन इंदिरा बाल भवन परिसर की शोभा बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य नालों की तलीझाड़ सफाई का दावा केवल कागजों तक ही सीमित है। नालों में जमा गाद की वजह से जल निकासी बाधित है, जिससे बरसात में शहरवासियों को बार-बार भारी जलभराव का सामना करना पड़ रहा है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है।

वर्जन:

​अभी 15 दिन पूर्व ही कार्यभार संभाला है। नालों की सिल्ट सफाई के लिए मशीन कितने की खरीदी गई थी और यह क्यों काम नहीं कर रही। फाइल देखेंगे। सभासद की शिकायत की भी पड़ताल करेंगे।

- रामपाल यादव

अधिशासी अधिकारी, बिजनौर

--------

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नगर पालिका परिषद बिजनौर ने सिल्ट सफाई मशीन क्यों खरीदी थी?
नगर पालिका परिषद बिजनौर ने शहर को जलभराव और गंदगी से निजात दिलाने के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से सिल्ट सफाई मशीन खरीदी थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।