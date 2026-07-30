Bijnor News: एक करोड़ की सिल्ट सफाई मशीन बनी ‘शो-पीस’, ट्रायल में ही हुई थी फेल!

Bijnor News: एक करोड़ की सिल्ट सफाई मशीन बनी ‘शो-पीस’, ट्रायल में ही हुई थी फेल!
Bijnor News: नगर पालिका परिषद बिजनौर ने एक करोड़ रुपये की लागत से सिल्ट सफाई मशीन खरीदी थी, जो कि काम नहीं कर रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मशीन केवल पानी निकालने में सक्षम है, जबकि नालों की सफाई में यह नाकाम रही है। जलभराव की समस्या बनी हुई है।
Bijnor News: नगर पालिका परिषद बिजनौर की लापरवाही और बजट के फिजूलखर्च की एक बानगी शहर के नालों में साफ देखने को मिल रही है। शहर को जलभराव और गंदगी से निजात दिलाने के नाम पर करीब एक साल पहले पालिका की ओर से करीब एक करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से सिल्ट (गाद) सफाई मशीन खरीदी गई थी। विभागीय सूत्रों और जमीनी हकीकत की मानें तो यह मशीन पहले ही ट्रायल में फुस साबित हो चुकी है और पिछले एक साल से शो-पीस बनकर धूल फांक रही है।
महंगी मशीन और उसकी असफलता
जिस मुख्य काम के लिए जनता के टैक्स का करीब एक करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया गया था, मशीन वही काम करने में नाकाम साबित हो रही है। मशीन नालों की तली से गाद और कचरा निकालने में पूरी तरह असमर्थ है और यह केवल पानी खींच पाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि केवल पानी निकालने के लिए तो नगर पालिका के पास पहले से ही पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। अगर 1 करोड़ खर्च करके भी सिर्फ पानी ही फेंकना था, तो इस सफेद हाथी को खरीदने की क्या जरूरत थी? अगर यह मशीन कामयाब होती तो सदर बाजार समेत कई स्थानों पर नालों के पट तोड़कर सफाई न करानी पड़ती। नालों की सफाई का महंगा ठेका भी न देना पड़ता।
तलीझाड़ सफाई अधूरी, जलभराव बरकरार
एक तरफ जहां यह महंगी मशीन इंदिरा बाल भवन परिसर की शोभा बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य नालों की तलीझाड़ सफाई का दावा केवल कागजों तक ही सीमित है। नालों में जमा गाद की वजह से जल निकासी बाधित है, जिससे बरसात में शहरवासियों को बार-बार भारी जलभराव का सामना करना पड़ रहा है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है।
वर्जन:
अभी 15 दिन पूर्व ही कार्यभार संभाला है। नालों की सिल्ट सफाई के लिए मशीन कितने की खरीदी गई थी और यह क्यों काम नहीं कर रही। फाइल देखेंगे। सभासद की शिकायत की भी पड़ताल करेंगे।
- रामपाल यादव
अधिशासी अधिकारी, बिजनौर
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