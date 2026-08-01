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Bijnor News: अस्पताल से बाइक चोरी, चोर सीसीटीवी में कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: धामपुर, संवाददाता। धामपुर-कालागढ़ रोड स्थित पाल हॉस्पिटल के बाहर से एक बाइक चोरी हो गई। ग्राम पोटा निवासी कपिल कुमार ने बताया कि वह शुक्रवार को अस्पता

Bijnor News: अस्पताल से बाइक चोरी, चोर सीसीटीवी में कैद

Bijnor News: धामपुर-कालागढ़ रोड स्थित पाल हॉस्पिटल के बाहर से एक बाइक चोरी हो गई। ग्राम पोटा निवासी कपिल कुमार ने बताया कि वह शुक्रवार को अस्पताल आए थे। करीब आधे घंटे बाद लौटे तो उनकी बाइक गायब थी। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में सफेद शर्ट पहने एक युवक बाइक ले जाता हुआ दिखाई दिया है। पीड़ित ने थाना धामपुर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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