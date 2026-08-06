Bijnor News: एमएम इंटर कॉलेज में पत्राचार शिक्षा के लिए पंजीकरण शुरू
Bijnor News: चांदपुर, संवाददाता।एमएम इंटर कॉलेज में पत्राचार शिक्षा के लिए पंजीकरण शुरूएमएम इंटर कॉलेज में पत्राचार शिक्षा के लिए पंजीकरण शुरूएमएम इंटर कॉलेज म
Bijnor News: चांदपुर। एमएम इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य इशरत जमाल आरिफ़ ने बताया कि कक्षा 10 या 11 उत्तीर्ण करने के बाद किसी कारणवश नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे छात्र पत्राचार शिक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की इंटरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में शामिल हो सकते हैं। दो वर्षीय पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तथा एक वर्षीय पंजीकरण बोर्ड परीक्षा-2026 की तिथियों तक रहेगी। चांदपुर तहसील में यह सुविधा केवल एमएम इंटर कॉलेज, चांदपुर में उपलब्ध है। इच्छुक छात्र-छात्राएं शीघ्र कॉलेज पहुंचकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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