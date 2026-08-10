Bijnor News: कंपोजिट विद्यालय सुंदरपुर का विधायक ने किया निरीक्षण
Bijnor News: - चौपाल में विधायक ने गिनाईं उपलब्धियांद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया फ़ोटो:: 9 बिज 124- किसान चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते विधायक ओमकुमा
Bijnor News: विधायक ओम कुमार ने गांव में किसान चौपाल लगाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने सुंदरपुर में 25 करोड रुपए की लागत से बन रहे कंपोजिट विद्यालय का भी निरीक्षण किया। रविवार को नहटौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शेखुपुरा, धोकलपुर, अमीरपुर, गुजरपुरा, सुंदरपुर और रावणपुर में आयोजित किसान चौपालों में विधायक ओम कुमार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए किसान एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान विधायक ने विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से स्थापित हाईमास्ट लाइटों का फीता काटकर लोकार्पण किया। विधायक ओम कुमार ने ग्राम सुंदरपुर में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन कंपोजिट विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण भी किया।
उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा कराने पर जोर दिया।इस अवसर पर गन्ना समिति हल्दौर के चेयरमैन नरेश चौधरी, भूमि विकास बैंक हल्दौर के चेयरमैन नरेश कुमार, राहुल कुमार, भूदेव सिंह, पंडित गौतम शर्मा, पिंटू मलिक, धीरज मलिक, चमन दहिया, मुनेश्वर सिंह मुंशी, पप्पू पठान, हेमेंद्र प्रधान, तुलाराम चौधरी, गजेंद्र सिंह प्रधान आदि उपस्थित रहे।
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