Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: प्रेमी के साथ फरार युवती थाने पहुंची, खुद को बताया बालिग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: तीन दिन पहले लापता हुई युवती नहटौर थाने पहुंची। पुलिस ने बयान के लिए उसे बिजनौर भेजा है। युवती और युवक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें दोनों ने अपनी मर्जी से जाने की बात कही। पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती के परिजन उससे मिलने पहुंचे।

Bijnor News: प्रेमी के साथ फरार युवती थाने पहुंची, खुद को बताया बालिग

Bijnor News: तीन दिन पूर्व युवक के साथ लापता हुई युवती थाने पहुंच गई। पुलिस ने युवती को बयान के लिए बिजनौर भेज दिया है। युवक और युवती की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। नहटौर के एक गांव निवासी एक युवक पर गांव की ही युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मामले में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें युवक और युवती अपनी मर्जी से घर से जाने की बात कह रहे हैं। साथ ही वीडियो में दोनों स्वम को बालिग बताते हुए शादी करने की बात भी कर रहे हैं।

हिंदुस्तान समाचार पत्र वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मंगलवार को युवती नहटौर थाने पहुंची और उसने स्वम को बालिग बताया। जानकारी मिलते ही युवती के परिजन भी पहुंच गए और उन्होंने युवती से वार्ता कर उसे समझाने का काफी प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि युवती के बयान दर्ज कराए जाएंगे। उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Viral Video Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।