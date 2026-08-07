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Bijnor News: मदरसे जाने को घर से निकला छात्र लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: एक सप्ताह पहले मदरसे से घर आए छात्र मोहम्मद आमिर के लापता होने से परिजन चिंतित हैं। वह 31 जुलाई को दवाई लेने निकला और 1 अगस्त को लौटते समय नगीना में एक साथी के पास रुका। उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस युवक की तलाश कर रही है।

Bijnor News: मदरसे जाने को घर से निकला छात्र लापता

Bijnor News: एक सप्ताह पहले घर से मदरसे गए छात्र के लापता होने से परिजनों में अनहोनी की चिंता बनी है। परिजनों ने पुलिस में लापता बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराकर बरामदगी की गुहार लगाई है। आजमपुर जमनीभान उर्फ भनोटी निवासी 18 वर्षीय छात्र मोहम्मद आमिर पिछले पांच वर्षों से ग्राम शाह आलमपुर कोटरा (गांवड़ी), थाना बढ़ापुर स्थित एक मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 31 जुलाई 2026 को वह दवाई लेने के लिए मदरसे से शेरकोट आया था। अगले दिन 1 अगस्त की सुबह वह वापस मदरसे के लिए निकला, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। मदरसा प्रबंधन से जानकारी करने पर पता चला कि आमिर वहां नहीं पहुंचा है।परिजनों

ने बताया कि बाद में जानकारी मिली कि 1 अगस्त की शाम वह नगीना में अपने एक साथी (साद) के कमरे पर रूका। 2 अगस्त की सुबह वह साथी के साथ मदरसे जाने के लिए निकला, इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने रिश्तेदारों और सभी संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। परिजनों ने पुलिस से युवक की शीघ्र बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है।

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