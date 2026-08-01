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Bijnor News: यादें रफी कार्यक्रम में गूंजे सदाबहार नगमे, श्रोताओं ने उठाया भरपूर आनंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - सदाबहार म्यूजिकल ग्रुप के आयोजन में कलाकारों ने मोहम्मद रफी को गीतों के माध्यम से दी भावभीनी श्रद्धांजलियादें रफी कार्यक्रम में गूंजे सदाबहार नगमे,

यादें रफी कार्यक्रम में गूंजे सदाबहार नगमे, श्रोताओं ने उठाया भरपूर आनंद
यादें रफी कार्यक्रम में गूंजे सदाबहार नगमे, श्रोताओं ने उठाया भरपूर आनंद

Bijnor News: सदाबहार म्यूजिकल ग्रुप की ओर से 31 जुलाई को नगर पंचायत बढ़ापुर के बारात घर में ‘यादें रफी’ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के सदाबहार गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गायक विशाल कुमार गुप्ता ने मोहम्मद रफी का प्रसिद्ध गीत ‘सुख के सब साथी, दुःख का न कोई’ प्रस्तुत कर किया। उनकी प्रस्तुति को श्रोताओं ने खूब सराहा और पूरे कार्यक्रम के दौरान तालियों की गूंज बनी रही। कार्यक्रम का संचालन शाहनवाज़ ने किया।इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन शराफत हुसैन, जाकिर हुसैन, निर्दोष कुमार, विशाल गुप्ता, शमीम तुर्क सहित अनेक गणमान्य अतिथि एवं संगीत प्रेमी उपस्थित रहे।

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आयोजकों ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम महान कलाकारों की यादों को जीवंत रखने के साथ-साथ नई पीढ़ी को भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया।

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