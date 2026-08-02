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Bijnor News: शहीद स्थल पर स्वाधीनता सेनानी आश्रितों की हुई बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: -शहीद स्तंभ पर दीप प्रज्वलन पुष्पार्पण कियान पुष्पार्पण किया -शहीद मेले की सफलता के लिये हुई चर्चा फोटो:: 2 बिज 101- शहीद स्थल पर मौजूद स्वाधीनता सेन

Bijnor News: शहीद स्थल पर स्वाधीनता सेनानी आश्रितों की हुई बैठक

Bijnor News: शहीद स्थल परिसर में स्वाधीनता सेनानियों के आश्रितों की बैठक में 16 अगस्त के शहीद मेले के आयोजन की सफलता के लिए मंथन किया गया। रविवार को शहीद स्थल परिसर में स्थित शहीद स्तंभ पर पुष्पार्पण एवं दीप प्रज्वलन के बाद स्वधीनता सेनानियों के आश्रितो ने एक बैठक का आयोजन किया। आश्रित परिवारों के गंगाराम सिंह निवासी मौहम्मद तकीपुर घासी उर्फ मोल्हावाला व नूरपुर निवासी सभासद ऋषभदेव शर्मा राजा की अगुआई में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि थाने के सामने स्थित शहीद स्थल पर 16 अगस्त को आयोजित परम्परागत शहीद मेले को और अधिक भव्य बनाया जाय। उन्होंने सभी स्वाधीनता सेनानियों के आश्रित परिवारों से मेले पहुंचने की आवश्यकता पर बल दिया।बैठक

स्वाधीनता सेनानी आश्रित संगठन को मजबूत करने तथा मेले की भव्यता बनाये रखने की अपील की गई। इस अवसर पर सुभाष चौहान, योगेश कुमार, मिथलेश देवी, प्रेम कुमार, वैद्य आनंद प्रकाश व रोहिताश सिंह आदि रहे।

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