Bijnor News: कांवड़ियों का मार्ग सुगम बनाएं, न हो कोई परेशानी: अंशिका दीक्षित

Bijnor News: एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने कहा कि कावड़ मार्ग में जहां कहीं भी पुल निर्माणाधीन है उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने विद्यालयों में संचालित वाहनों की चेकिंग कराने के लिए भी कहा।कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में जिला सड़क सुरक्षा सम्तिि की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने उपस्थित एनएचएआई व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि कांवड़ियों का मार्ग सुगम बनाएं। सड़कों में जहां कहीं भी पैचिंग कार्य अवशेष है, उसको प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए ताकि कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को सड़क व यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कहा।