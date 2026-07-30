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Bijnor News: कांवड़ियों का मार्ग सुगम बनाएं, न हो कोई परेशानी: अंशिका दीक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने कावड़ मार्ग में पुल निर्माण में कांवड़ियों की सुविधा के लिए व्यवस्था बनाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कें सुगम बनाएं और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाएं। इसके साथ ही, प्रकाश व्यवस्था की प्राथमिकता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

Bijnor News: कांवड़ियों का मार्ग सुगम बनाएं, न हो कोई परेशानी: अंशिका दीक्षित

Bijnor News: एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने कहा कि कावड़ मार्ग में जहां कहीं भी पुल निर्माणाधीन है उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने विद्यालयों में संचालित वाहनों की चेकिंग कराने के लिए भी कहा।कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में जिला सड़क सुरक्षा सम्तिि की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने उपस्थित एनएचएआई व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि कांवड़ियों का मार्ग सुगम बनाएं। सड़कों में जहां कहीं भी पैचिंग कार्य अवशेष है, उसको प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए ताकि कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को सड़क व यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कहा।

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उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट व चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह अन्य विभागों समन्वय कर पुल के दोनों ओर प्रकाश व्यवस्था व अन्य ऐसी जगह जहां प्रकाश व्यवस्था आवश्यक है वहां प्राथमिकता पर पूर्ण करते हुए जीपीएस फोटो उपलब्ध कराए।इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग व अन्य विभागों से संबंधित अधिकारी व समिति सदस्य मौजूद रहे।

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