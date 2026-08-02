Bijnor News: निजी अस्पताल में इलाज के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों का हंगामा

Bijnor News: क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल में प्रसूता रुखसाना की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल संचालकों पर लापरवाही और गलत इलाज का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद अस्पताल का स्टाफ फरार हो गया। जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

Bijnor News: क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल में उपचार के बाद प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल संचालकों पर लापरवाही और गलत इलाज का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर हंगामा किया। सूचना मिलते ही अस्पताल संचालक और स्टाफ मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के गांव शहबाजपुर निवासी रुखसाना पत्नी महताब को चार दिन पहले प्रसव पीड़ा होने पर कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल का संचालन बिना आवश्यक योग्यता और वैध अनुमति के किया जा रहा था। उनका कहना है कि अस्पताल में प्रसूता का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगी。

अस्पताल के संचालकों पर आरोप आरोप है कि गंभीर स्थिति होने पर अस्पताल संचालकों ने महिला को बिजनौर रेफर कर दिया। वहां से परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए मेरठ ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो गया।

जिलाधिकारी के निर्देश उल्लेखनीय है कि लगभग चार माह पूर्व जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला नोडल अधिकारी आरपी विश्वकर्मा, नोडल अधिकारी केपी सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और पुलिस टीम ने क्षेत्र के पांच निजी अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर उन्हें सील किया था।

जांच की प्रक्रिया इस संबंध में जिला नोडल अधिकारी आरपी विश्वकर्मा ने कहा कि यदि सील किए गए अस्पतालों में दोबारा चिकित्सा कार्य संचालित किया जा रहा है, तो यह गंभीर मामला है। जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।