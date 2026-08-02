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Bijnor News: चौपाल पर चर्चा कर ग्रामीणों की सहमति से बनाए बूथ अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: बिजनौर विधानसभा अध्यक्ष मास्टर इंद्रमणि ने नवादा गांव का दौरा किया और राष्ट्रीय लोक दल की नीतियों को घर-घर पहुंचाने के लिए चर्चा की। उन्होंने 2027 के चुनाव के लिए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अनुरोध किया और बूथ अध्यक्ष बनाए। पूनम चौधरी ने किसानों-मज़दूरों के उत्थान पर बल दिया।

Bijnor News: चौपाल पर चर्चा कर ग्रामीणों की सहमति से बनाए बूथ अध्यक्ष

Bijnor News: बिजनौर विधानसभा अध्यक्ष मास्टर इंद्रमणि ने नवादा गांव का दौरा किया। राष्ट्रीय लोक दल की नीतियों और सिद्धांतों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने नवादा गांव में चौपाल पर चर्चा की। उन्होंने 2027 के चुनाव के लिए गांव के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने गांव वालों की सहमति से नवादा गांव में बूथ अध्यक्ष बनाए। शनिवार को इस मौके पर बीएसएनएल की नामित सदस्य पूनम चौधरी ने सभी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पदचिन्हों पर चलने का आह्वन किया। पूनम चौधरी ने कहा कि उन्हीं के पद चिन्हों पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह चल रहे हैं।

वे किसानों मजदूरों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं।इस मौके पर रणधीर सिंह, विकास चिल्लर, उदल सिंह, राजेश सिंह, विकास कुमार, सत्यवीर सिंह, महिपाल सिंह,परविंदर सिंह,पुष्पेंद्र सिंह, मनीष कुमार, अशोक कुमार सुमालखेड़ी, नरेश मुंशी, सचिन, अशोक कुमार सुमालखेड़ी, विपिन सिंह आदि मौजूद रहे।

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