Bijnor News: कांवड़ियों ने मंदिरों में शिवरात्रि पर किया जलाभिषेक
Bijnor News: मास की शिवरात्रि बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सभी सनातन परिवारों में प्रगती की कामनाकी। इस दौरान सण मास की शि
Bijnor News: श्रावण मास की शिवरात्रि बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सभी सनातन परिवारों में प्रगती की कामनाकी। इस दौरान सभी प्रमुख शिव मंदिर भगवान भोलेनाथ के पारंपरिक जयकारों से गूंज उठे। पूजन सामग्री को भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित किया। शिवरात्रि पर शिव भक्त परिवारों तथा श्रद्धालुओं ने उपवास भी रखा। नगर के सभी शिव मंदिरों में मंगलवार की प्रातः 5 बजे से ही श्रद्धालु परिवारों ने पहुंचना प्रारंभ कर दिया था। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिरों में पुलिस बल की मौजूदगी रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।