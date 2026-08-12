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Bijnor News: कांवड़ियों ने मंदिरों में शिवरात्रि पर किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: मास की शिवरात्रि बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सभी सनातन परिवारों में प्रगती की कामनाकी। इस दौरान सण मास की शि

Bijnor News: कांवड़ियों ने मंदिरों में शिवरात्रि पर किया जलाभिषेक

Bijnor News: श्रावण मास की शिवरात्रि बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सभी सनातन परिवारों में प्रगती की कामनाकी। इस दौरान सभी प्रमुख शिव मंदिर भगवान भोलेनाथ के पारंपरिक जयकारों से गूंज उठे। पूजन सामग्री को भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित किया। शिवरात्रि पर शिव भक्त परिवारों तथा श्रद्धालुओं ने उपवास भी रखा। नगर के सभी शिव मंदिरों में मंगलवार की प्रातः 5 बजे से ही श्रद्धालु परिवारों ने पहुंचना प्रारंभ कर दिया था। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिरों में पुलिस बल की मौजूदगी रही।

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