Bijnor News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Bijnor News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
Bijnor News: पवित्र सावन मास के पहले सोमवार पर बिजनौर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विशेष महाआरती का आयोजन किया। हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। भक्तों ने दूर-दूर से आकर पूजा-अर्चना की और मनोकामनाओं की पूर्ति की।
Bijnor News: पवित्र सावन मास के प्रथम सोमवार को भगवान आशुतोष के जलाभिषेक के लिए बिजनौर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से शुरू हुआ पूजा-अर्चना का यह दौर देर शाम तक निर्बाध रूप से चलता रहा। चारों दिशाओं में गूंजते ‘हर-हर महादेव’ और ‘जय शिव शंभू’ के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर प्रसिद्ध मोटा महादेव मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जल और दुग्धाभिषेक कर उन्हें बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा और आक अर्पित किया।
इसके पश्चात विशेष महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें घंटे-घड़ियाल और शंखनाद की गूंज से संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। झालू रोड स्थित श्री सिद्धशक्ति पीठ महाकालिका मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहाँ श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर जलाभिषेक किया। मां चामुंडा देवी पावन धाम मंदिर परिसर में भी शिवभक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां दिनभर धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। खारी स्थित प्राचीन झारखंडी शिव मंदिर में दूरदराज़ के क्षेत्रों से पहुंचे हज़ारों श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव का विशेष पूजन व अभिषेक किया।
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