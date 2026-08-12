Bijnor News: सावन शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Bijnor News: - हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे मंदिर फोटो:: 11 बिज 104- स्याऊ झारखंड शिव मंदिर पर शिव भक्त जलाभिषेक करते हुए। चांदपुर, संवाददाता। सावन माह की श
Bijnor News: सावन माह की शिवरात्रि पर मंगलवार को क्षेत्र के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। भक्तों ने विधि-विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंजते रहे।गांव स्याऊ स्थित प्राचीन सिद्धपीठ झारखंड शिव मंदिर में भी जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। श्रद्धालु कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे डाक कांवड़ियों ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
अन्य श्रद्धालुओं ने भी पूजा-अर्चना कर विधि-विधान से जलाभिषेक किया।शिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस कर्मियों ने श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से जलाभिषेक संपन्न कराया।
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