Bijnor News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
Bijnor News: श्रावण मास के पहले सोमवार को स्थानीय शिवालयों में भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और पुष्प अर्पित किए। कांवड़ियों ने भी जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। शाम को विशेष श्रृंगार और महाआरती का आयोजन हुआ।
Bijnor News: श्रावण मास के प्रथम सोमवार को नगर के शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगल की कामना की।हरिद्वार और ब्रजघाट से पवित्र गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों ने भी स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समितियों ने व्यवस्थाएं संभालीं।शाम को प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार और महाआरती आयोजित की गई। शिव-हनुमान मंदिर चौराहा पर मंदिर के पुजारी सुरेश झा ने विधि-विधान से श्रद्धालुओं से पूजा-अर्चना कराई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।