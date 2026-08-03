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Bijnor News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: श्रावण मास के पहले सोमवार को स्थानीय शिवालयों में भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और पुष्प अर्पित किए। कांवड़ियों ने भी जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। शाम को विशेष श्रृंगार और महाआरती का आयोजन हुआ।

Bijnor News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Bijnor News: श्रावण मास के प्रथम सोमवार को नगर के शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगल की कामना की।हरिद्वार और ब्रजघाट से पवित्र गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों ने भी स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समितियों ने व्यवस्थाएं संभालीं।शाम को प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार और महाआरती आयोजित की गई। शिव-हनुमान मंदिर चौराहा पर मंदिर के पुजारी सुरेश झा ने विधि-विधान से श्रद्धालुओं से पूजा-अर्चना कराई।

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