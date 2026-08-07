Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा चांदपुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: चांदपुर में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के अवसर पर तैयारियाँ जोरों पर हैं। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। रामलीला मैदान में सेवा शिविर भी लगाया गया है।

Bijnor News: बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा चांदपुर

Bijnor News: हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों का जनसैलाब चांदपुर से लगातार गुजर रहा है। आगामी 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के मद्देनजर नगर में कांवड़ियों की भारी आवाजाही से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवरियों का जनसैलाब चांदपुर में लगातार उमड़ रहा है। नगर की सड़कें बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज रही हैं। आगामी 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के अवसर को देखते हुए शिवभक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चांदपुर से होकर हापुड़, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, धनौरा समेत विभिन्न जनपदों के हजारों कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा कांवड़ मार्ग

रंग-बिरंगी और आकर्षक सजी हुई कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शिवभक्त पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह पुलिस बल तैनात है और अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं, चांदपुर के रामलीला मैदान में सोशल वेलफेयर क्लब द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए निशुल्क सेवा शिविर लगाया गया है। शिविर में शिवभक्तों के लिए कच्चे और पक्के भोजन के साथ विश्राम की भी समुचित व्यवस्था की गई है। सेवा कार्य में विवेक विश्वविद्यालय के चेयरमैन अमित गोयल, विशाल शर्मा, आशु गोयल, विकास गुप्ता 'रॉकी', बृजेश कौशिक, पवन कुमार, दीपक मित्तल सहित अनेक समाजसेवी सहयोग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने सेवा शिविर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।