Bijnor News: बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा चांदपुर

Bijnor News: हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों का जनसैलाब चांदपुर से लगातार गुजर रहा है। आगामी 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के मद्देनजर नगर में कांवड़ियों की भारी आवाजाही से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवरियों का जनसैलाब चांदपुर में लगातार उमड़ रहा है। नगर की सड़कें बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज रही हैं। आगामी 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के अवसर को देखते हुए शिवभक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चांदपुर से होकर हापुड़, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, धनौरा समेत विभिन्न जनपदों के हजारों कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।

रंग-बिरंगी और आकर्षक सजी हुई कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शिवभक्त पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह पुलिस बल तैनात है और अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं, चांदपुर के रामलीला मैदान में सोशल वेलफेयर क्लब द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए निशुल्क सेवा शिविर लगाया गया है। शिविर में शिवभक्तों के लिए कच्चे और पक्के भोजन के साथ विश्राम की भी समुचित व्यवस्था की गई है। सेवा कार्य में विवेक विश्वविद्यालय के चेयरमैन अमित गोयल, विशाल शर्मा, आशु गोयल, विकास गुप्ता 'रॉकी', बृजेश कौशिक, पवन कुमार, दीपक मित्तल सहित अनेक समाजसेवी सहयोग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने सेवा शिविर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया।