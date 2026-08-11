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Bijnor News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की कतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: बिजनौर में सावन के दूसरे सोमवार को भगवान आशुतोष के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हुई। पूजा का दौर सुबह से रात तक चलता रहा। भक्तों ने मोटा महादेव और अन्य शिवालयों में जलाभिषेक किया तथा माता चामुंडा देवी के मंदिर में भी उत्साह देखा गया।

Bijnor News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की कतार

Bijnor News: बिजनौर। सावन के दूसरे सोमवार को भगवान आशुतोष के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के से शुरू हुआ पूजा-अर्चना का यह दौर देर शाम तक निर्बाध रूप से चलता रहा। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व कांवड़ियों की बढ़ी भीड़ और चारों दिशाओं में गूंजते ‘हर-हर महादेव’ और ‘जय शिव शंभू’ के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। ​प्रसिद्ध मोटा महादेव मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जल और दुग्धाभिषेक कर उन्हें बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा और आक अर्पित किया।

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झालू रोड स्थित श्री सिद्धशक्ति पीठ महाकालिका मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहाँ श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर जलाभिषेक किया। ​मां चामुंडा देवी पावन धाम मंदिर परिसर में भी शिवभक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां दिनभर धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। खारी स्थित प्राचीन झारखंडी शिव मंदिर में दूरदराज़ के क्षेत्रों से पहुंचे हज़ारों श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव का विशेष पूजन व अभिषेक किया।

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