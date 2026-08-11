Bijnor News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की कतार
Bijnor News: बिजनौर में सावन के दूसरे सोमवार को भगवान आशुतोष के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हुई। पूजा का दौर सुबह से रात तक चलता रहा। भक्तों ने मोटा महादेव और अन्य शिवालयों में जलाभिषेक किया तथा माता चामुंडा देवी के मंदिर में भी उत्साह देखा गया।
Bijnor News: बिजनौर। सावन के दूसरे सोमवार को भगवान आशुतोष के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के से शुरू हुआ पूजा-अर्चना का यह दौर देर शाम तक निर्बाध रूप से चलता रहा। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व कांवड़ियों की बढ़ी भीड़ और चारों दिशाओं में गूंजते ‘हर-हर महादेव’ और ‘जय शिव शंभू’ के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। प्रसिद्ध मोटा महादेव मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जल और दुग्धाभिषेक कर उन्हें बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा और आक अर्पित किया।
झालू रोड स्थित श्री सिद्धशक्ति पीठ महाकालिका मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहाँ श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर जलाभिषेक किया। मां चामुंडा देवी पावन धाम मंदिर परिसर में भी शिवभक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां दिनभर धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। खारी स्थित प्राचीन झारखंडी शिव मंदिर में दूरदराज़ के क्षेत्रों से पहुंचे हज़ारों श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव का विशेष पूजन व अभिषेक किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।