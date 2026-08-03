Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में रही भारी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: स्योहारा, संवाददाता। सावन मास के प्रथम सोमवार को यहां नगर के पटवारियान मंदिर शिव मंदिर, जाली वाला मंदिर,ठाकुर मंदिर, चीनी मिल स्थित शिव मंदिर में भक्त

Bijnor News: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में रही भारी भीड़

Bijnor News: सावन मास के प्रथम सोमवार को यहां नगर के पटवारियान मंदिर शिव मंदिर, जाली वाला मंदिर,ठाकुर मंदिर, चीनी मिल स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। भगवान भोले के भक्तों ने उन्हें बेलपत्र, गंगा जल और दूध, पुष्प आदि अर्पित किया तथा अपने परिवार की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की। दूसरी ओर हरिद्वार से मुरादाबाद की दिशा में कांवड़ियों के गंगा जल लेकर जाने का क्रम जारी रहा। इन कावड़ियों में कलश कावड़ वालों की संख्या सबसे अधिक रही। कांवड़ियों की सुविधा के लिए यहां रोड के किनारे लाइट की व्यवस्था की गई है। ग्राम चंचलपुर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए शिविर लगाया गया।

ये भी पढ़ें:Rampur News: प्राचीन मन्दिर डिलारी में बम-बम भोले की गूंज
ये भी पढ़ें:Bijnor News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
ये भी पढ़ें:पहले सोमवार को मंदिरों पर लगी भक्तों की कतारें,किया जलाभिषेक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।