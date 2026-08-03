Bijnor News: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में रही भारी भीड़
Bijnor News: स्योहारा, संवाददाता। सावन मास के प्रथम सोमवार को यहां नगर के पटवारियान मंदिर शिव मंदिर, जाली वाला मंदिर,ठाकुर मंदिर, चीनी मिल स्थित शिव मंदिर में भक्त
Bijnor News: सावन मास के प्रथम सोमवार को यहां नगर के पटवारियान मंदिर शिव मंदिर, जाली वाला मंदिर,ठाकुर मंदिर, चीनी मिल स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। भगवान भोले के भक्तों ने उन्हें बेलपत्र, गंगा जल और दूध, पुष्प आदि अर्पित किया तथा अपने परिवार की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की। दूसरी ओर हरिद्वार से मुरादाबाद की दिशा में कांवड़ियों के गंगा जल लेकर जाने का क्रम जारी रहा। इन कावड़ियों में कलश कावड़ वालों की संख्या सबसे अधिक रही। कांवड़ियों की सुविधा के लिए यहां रोड के किनारे लाइट की व्यवस्था की गई है। ग्राम चंचलपुर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए शिविर लगाया गया।
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