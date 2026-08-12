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Bijnor News: समूचे इलाके में श्रद्धापूर्वक मनाया गया शिवरात्रि का पर्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - पूजा-अर्चना कर शिव शंकर के जयकारों के साथ जलाभिषेक कियासमूचे इलाके में श्रद्धापूर्वक मनाया गया शिवरात्रि का पर्वसमूचे इलाके में श्रद्धापूर्वक मनाय

Bijnor News: समूचे इलाके में श्रद्धापूर्वक मनाया गया शिवरात्रि का पर्व

Bijnor News: समूचे इलाके में शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास तथा धूमधाम से श्रद्धापूर्वक मनाया गया।मंगलवार को शिवरात्रि के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना करके शिव शंकर के जयकारों के साथ जलाभिषेक किया। अफजलगढ़ स्थित बडा शिव मंदिर तथा कालागढ़ रामगंगा नदी के तट पर स्थित प्राचीन शिव मन्दिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही। भोले के भक्तों ने विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना करके श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर फूल तथा गाय के दूध सहित जलाभिषेक किया। वहीं दूसरी ओर कालागढ़ में रामगंगा नदी के तट पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, फूल तथा प्रसाद चढ़ा कर जलाभिषेक किया।

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इस मौके पर ग्रामीण इलाकों में स्थित शिवालयों में श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया गया। गांव अनवरपुर चंडिका के प्राचीन शिव मंदिर, कादराबाद के शिव मंदिर तथा कासमपुरगढ़ी स्थित कोटाबाग मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिरों पर श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही।

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