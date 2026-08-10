Bijnor News: कैड़े वाले बाबा के स्थल पर लगा विशाल भंडारा
Bijnor News: कैड़े वाले बाबा के पावन स्थान पर एक सामूहिक पूजन कार्यक्रम और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। परिसर में भक्ति भजन और जयकारे गूंजते रहे, साथ ही श्रद्धालुओं ने चाट पकौड़ी और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर खरीदारी की।
Bijnor News: कैड़े वाले बाबा के पावन स्थान पर सामूहिक पूजन कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पावन स्थल भजनों और जयकारों से भक्ति मय बना रहा। सभी ने परिवारों में शांति खुशहाली एवं समृद्धि का वातावरण बनाए रखने की प्रभु के चरणों से कामना एवं प्रार्थना की। इस मौके पर परिसर में लगाई गई चाट पकौड़ी सौंदर्य प्रसाधन आदि की दुकानों पर भी श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की।
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