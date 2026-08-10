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Bijnor News: दुकान से मोबाइल चोरी के आरोपी का चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: मंडावर के निवासी ओमवीर की मोबाइल फोन की दुकान पर एक युवक ने चोरी की कोशिश की। उसने मोबाइल फोन के फोल्डर अपने बैग में रख लिए। दुकान के मालिक ओमवीर ने युवक को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक का नाम अमित है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

Bijnor News: दुकान से मोबाइल चोरी के आरोपी का चालान

Bijnor News: कस्बा मंडावर के मौहल्ला बंजारान निवासी ओमवीर ने किसान सहकारी समिति मंडावर के सामने मोबाइल फोन की दुकान कर रखी है। शनिवार की देर शाम एक युवक दुकान पर पंहुचा और काउंटर पर कुछ देर खड़ा होने के बाद उसने मोबाइल फोन के फोल्डर निकाल कर अपने बेग में रख लिये। बैग में फोल्डर चोरी करते हुए दुकान स्वामी ने उसे रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान समाचार पत्र पुष्टि नहीं करता है। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि पकडे गए युवक ने अपना नाम अमित पुत्र जीतू सिंह निवासी फजलपुर बताया है।

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जिसका चालान कर दिया गया है।

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