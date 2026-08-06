Bijnor News: हीमपुर बुजुर्ग के जंगल में गुलदार की दस्तक, वन विभाग ने लगाया पिंजरा
Bijnor News: चांदपुर के गांव हीमपुर बुजुर्ग में लगातार छह बार गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की कोशिश की है। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार की मौजूदगी से वे खेतों में जाना भी छोड़ चुके हैं और सुरक्षा की मांग की है।
Bijnor News: चांदपुर। चांदपुर के गांव हीमपुर बुजुर्ग में लगातार छह बार गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शिकायत मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जंगल में पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। गांव हीमपुर बुजुर्ग के समीप स्थित जंगल में पिछले कुछ दिनों से लगातार छह बार गुलदार दिखाई देने की घटनाओं से ग्रामीणों और किसानों में भय व्याप्त है। गुलदार की मौजूदगी के कारण किसान खेतों और जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार कभी भी आबादी की ओर रुख कर सकता है, जिससे किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है।ग्रामीणों
ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची और जंगल में पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, अकेले जंगल की ओर न जाने तथा गुलदार दिखाई देने पर तुरंत विभाग को सूचना देने की अपील की है। वहीं ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही गुलदार को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा, जिससे क्षेत्र में फैली दहशत समाप्त हो सके।
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