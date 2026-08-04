Bijnor News: माता-पिता के बीच से आठ वर्षीय मासूम को उठा ले गया गुलदार, गन्ने के खेत में मिला शव

Bijnor News: ग्राम सिकनीवाला में एक गुलदार ने आठ वर्षीय रवि को माता-पिता के बीच से उठाकर मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। रवि, जो कक्षा 2 का छात्र था, पढ़ाई में तेज था और बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था।

माता-पिता के बीच से आठ वर्षीय मासूम को उठा ले गया गुलदार, गन्ने के खेत में मिला शव

Bijnor News: थाना नगीना देहात क्षेत्र के ग्राम सिकनीवाला में सोमवार देर रात गुलदार ने आठ वर्षीय मासूम को माता-पिता के बीच से उठाकर मार डाला। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे व गुलदार को पकड़ने की मांग को लेकर करीब तीन घंटे तक शव नहीं उठने दिया। बाद में एसडीएम और सीओ के मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा पांच लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का आश्वासन मिलने पर परिजन शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार थाना नगीना देहात के गांव सिकनीवाला निवासी नरसिंह का आठ वर्षीय पुत्र रवि सोमवार रात करीब आठ-नौ बजे अपने माता-पिता के साथ गांव के पास स्थित पशुशाला में पशुओं को बांधने गया था। इसी दौरान पास के गन्ने के खेत से अचानक गुलदार निकल आया और माता-पिता के बीच से रवि को उठाकर खेत में ले गया। माता-पिता के शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गुलदार का पीछा किया। शोर सुनकर गुलदार जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक रवि की जान जा चुकी थी.

अधिकारियों के आश्वासन के बाद उठा शव सूचना पर थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों व ग्रामीणों ने मुआवजे और गुलदार को पकड़ने की मांग करते हुए शव नहीं उठने दिया। बाद में एसडीएम नगीना प्रिंस कुमार और सीओ नगीना राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों से वार्ता की। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को सरकार से पांच लाख रुपये का मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया, जिसपर करीब तीन घंटे बाद परिजनों ने शव पुलिस को सौंपा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। उधर, गुलदार की दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव के आसपास पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है.

पढ़ने लिखने में तेज था रवि जागृति पब्लिक स्कूल गांव लालवाला के प्रधानाचार्य परेश्वर कोटला ने बताया की रवि कक्षा 2 का छात्र था। बताया कि वह पढ़ने लिखने में तेज तथा और स्वभाव बहुत अच्छा था। रवि बड़े होकर डाक्टर बनना चाहता था। रवि की मौत के बाद से मां बाप और भाई बहनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

वन विभाग पर परिजनों और ग्रामीणों का भारी गुस्सा रायपुर सादात। वन विभाग पर गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों का भारी गुस्सा दिखाई दिया। पहले भी गुलदार गांव के आस-पास दिखाई दिये थे, विभाग द्वारा पिंजरा और गस्त ना लगाए जाने से ग्रामीण नाराज थे। घटना की पुर्नवृत्ति ना हो ग्रामीणों ने शीघ्र ही पिंजरा लगाकर गुलदार पकड़ने की मांग की और वन विभाग टीम द्वारा रात्रि में गस्त बढ़ाने की मांग की है। कोड़िया रेंजर सचिन शर्मा ने बताया की क्षेत्र में तीन पिंजरे लगा दिए गए हैं और गस्त पॉइंट बनाया है। ड्रोन से गुलदार की निगरानी की जा रही है। शीघ्र ही पड़कर क्षेत्र से बाहर भजा जाएगा.