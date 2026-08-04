Bijnor News: माता-पिता के बीच से आठ वर्षीय मासूम को उठा ले गया गुलदार, गन्ने के खेत में मिला शव
Bijnor News: रायपुर के ग्राम सिकनीवाला में एक गुलदार ने आठ वर्षीय रवि को माता-पिता के बीच से उठाकर मार डाला। घटना से गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार किया। प्रशासन ने आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों ने जल्द गुलदार पकड़ने की मांग की।
Bijnor News: रायपुर सादात, संवाददाता। थाना नगीना देहात क्षेत्र के ग्राम सिकनीवाला में सोमवार देर रात गुलदार ने आठ वर्षीय मासूम को माता-पिता के बीच से उठाकर मार डाला। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे व गुलदार को पकड़ने की मांग को लेकर करीब तीन घंटे तक शव पुलिस को नहीं उठाने दिया। एसडीएम और सीओ के मौके पर पहुंचकर पांच लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का आश्वासन देने के बाद परिजन शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। ग्राम सिकनीवाला निवासी नरसिंह का आठ वर्षीय पुत्र रवि सोमवार रात करीब आठ-नौ बजे अपने माता-पिता के साथ गांव के पास स्थित पशुशाला में पशुओं को बांधने गया था।
इसी दौरान पास के गन्ने के खेत से अचानक एक गुलदार निकल आया और देखते ही देखते माता-पिता के बीच से रवि को उठाकर खेत में ले गया। माता-पिता के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गुलदार का पीछा किया, लेकिन तब तक वह रवि की जान ले चुका था। ग्रामीणों के पहुंचने पर गुलदार शव छोड़कर जंगल की ओर भाग गया।सूचना पर थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों व ग्रामीणों ने मुआवजे और गुलदार को पकड़ने की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। बाद में एसडीएम प्रिंस कुमार और सीओ राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से वार्ता की। सरकार से पांच लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने शव पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव के आसपास पिंजरा लगाकर गुलदार को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है।
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