Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: घर में घुसा गुलदार, पालतू कुत्ते पर किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: -शोर मचाने पर ग्रामीणों ने भगाया कर दिया। कुत्ते के शोर और गुलदार की आहट से परिजन जाग गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।

Bijnor News: घर में घुसा गुलदार, पालतू कुत्ते पर किया हमला

Bijnor News: थाना क्षेत्र के ग्राम इस्लामपुर बेगा में सोमवार देर रात एक गुलदार दीवार फांदकर घर में घुस गया। गुलदार ने आंगन में मौजूद पालतू कुत्ते पर हमला कर उसे घायल कर दिया। कुत्ते के शोर और गुलदार की आहट से परिजन जाग गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार वहां से जंगल की ओर भाग गया।

घटना का विवरण

इस्लामपुर बेगा निवासी सुरेंद्र चौधरी उर्फ खेमा के घर में देर रात गुलदार के घुसने से परिवार में अफरा-तफरी मच गई। गुलदार ने आंगन में बंधे पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। कुत्ते के शोर से परिजनों की नींद खुल गई। उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को भी मौके पर बुला लिया। ग्रामीणों के एकजुट होकर शोर मचाने पर गुलदार घर से निकलकर भाग गया।

गांव में दहशत का माहौल

घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही बनी हुई है। गुलदार के गांव में घूमने की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी हैं। लगातार गुलदार की मौजूदगी से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।

वन विभाग से मांग

ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव और आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के साथ गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि गुलदार के आबादी क्षेत्र में पहुंचने से किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। वन विभाग से जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई है。

अधिक सामान्य प्रश्न

गुलदार ने किस प्रकार का हमला किया?
गुलदार ने घर में घुसकर आंगन में मौजूद पालतू कुत्ते पर हमला कर उसे घायल कर दिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Village Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।