Bijnor News: घर में घुसा गुलदार, पालतू कुत्ते पर किया हमला

Bijnor News: -शोर मचाने पर ग्रामीणों ने भगाया कर दिया। कुत्ते के शोर और गुलदार की आहट से परिजन जाग गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।

Bijnor News: थाना क्षेत्र के ग्राम इस्लामपुर बेगा में सोमवार देर रात एक गुलदार दीवार फांदकर घर में घुस गया। गुलदार ने आंगन में मौजूद पालतू कुत्ते पर हमला कर उसे घायल कर दिया। कुत्ते के शोर और गुलदार की आहट से परिजन जाग गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार वहां से जंगल की ओर भाग गया।

घटना का विवरण इस्लामपुर बेगा निवासी सुरेंद्र चौधरी उर्फ खेमा के घर में देर रात गुलदार के घुसने से परिवार में अफरा-तफरी मच गई। गुलदार ने आंगन में बंधे पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। कुत्ते के शोर से परिजनों की नींद खुल गई। उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को भी मौके पर बुला लिया। ग्रामीणों के एकजुट होकर शोर मचाने पर गुलदार घर से निकलकर भाग गया।

गांव में दहशत का माहौल घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही बनी हुई है। गुलदार के गांव में घूमने की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी हैं। लगातार गुलदार की मौजूदगी से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।

वन विभाग से मांग ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव और आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के साथ गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि गुलदार के आबादी क्षेत्र में पहुंचने से किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। वन विभाग से जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई है。