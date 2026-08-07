Bijnor News: राहत: अफजलगढ़ चीनी मिल परिसर में लगे पिंजरे में कैद हुआ गुलदार
Bijnor News: बहादरपुर स्थित चीनी मिल के पास कुछ दिन से घूम रहे गुलदार को वन विभाग के पिंजरे में पकड़ लिया गया। इससे ग्रामीणों को राहत मिली है, जो लगातार उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। गुलदार स्वस्थ पाया गया है, और वन विभाग ने ग्रामीणों से सुरक्षा उपाय बरतने की अपील की है।
Bijnor News: बहादरपुर स्थित चीनी मिल के आसपास पिछले कई दिनों से घूम रहे गुलदार के वन विभाग के पिंजरे में कैद हो जाने से मिलकर्मियों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। गुलदार के हमले की आशंका के चलते ग्रामीण लगातार उसे पकड़ने की मांग कर रहे थे। करीब एक सप्ताह पहले वन विभाग ने चीनी मिल परिसर के पास पिंजरा लगाया था। शुक्रवार सुबह अचानक गुलदार के पिंजरे में फंसने की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लोगों ने गुलदार के वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा कीं। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पिंजरे समेत पीली डैम ले गई।नगीना
रेंजर प्रदीप शर्मा के अनुसार, पकड़ा गया नर गुलदार चार से पांच वर्ष का है। चिकित्सकीय परीक्षण में वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया और उसके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले। वन विभाग ने ग्रामीणों से सूर्यास्त के बाद जंगल से सटे क्षेत्रों में अकेले न जाने और मवेशियों को खुले में न बांधने की अपील की है।
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