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Bijnor News: गांव कल्याणपुर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: गांव कल्याणपुर में एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया, जिससे ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वन विभाग की टीम ने गुलदार का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जालपुर की नर्सरी में भेजा। ग्रामीणों ने क्षेत्र में अन्य गुलदारों के प्रकट होने को देखते हुए प्रशासन से अतिरिक्त पिंजरे लगाने की मांग की।

Bijnor News: गांव कल्याणपुर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार

Bijnor News: नजीबाबाद। गांव कल्याणपुर में एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार के पिंजरे में कैद होने की सूचना पर ग्रामीणों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। गांव कल्याणपुर गुलदार के बार-बार देखे जाने की सूचना व दहशत को देखते हुए। वन विभाग द्वारा दो दिन पूर्व राजकुमार के खेत पर गांव से लगभग 100 मीटर दूरी पर पिंजरा लगाया था। सोमवार की सुबह राजकुमार अपने खेत पर गया तो राहगीरों ने बताया कि गुलदार पिंजरे में कैद है। गुलदार की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई।

मो. रिजवान पूर्व प्रधान, ग्राम प्रधान सुरेश रवि, भीम राजपूत, राजकुमार शर्मा, अतर सिंह, समरपाल ने वन अधिकारी को सूचना दी। सूचना पर पहुंची सामाजिक वानिकी की दरोगा परशुराम सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे पहुंचे और गुलदार का सुरक्षित रेस्क्यू कर जालपुर की नर्सरी में भेजा गया। ग्रामीणों ने वन अधिकारियों से क्षेत्र में अन्य गुलदार होने का हवाला देते हुए अतिरिक्त पिंजरा लगाने की मांग की। इससे पूर्व क्षेत्र में गुलदार के तीन शावक और चार गुलदार पिंजरे में कैद हो चुके हैं।

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