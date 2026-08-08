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Bijnor News: पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, वन दरोगा पर किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: -- पकड़े गुलदार को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी बिज:70 शेरकोट,संवाददाता क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए परेशानी और दहशत का कारण बने गुलदार को आखिरका

पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, वन दरोगा पर किया हमला
पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, वन दरोगा पर किया हमला

Bijnor News: क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए परेशानी और दहशत का कारण बने गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। शुक्रवार देर रात गुलदार के पिंजरे में फंसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कैद में आए गुलदार को ले जाते समय उसने पंजे से हमला कर वन दरोगा को घायल कर दिया।जानकारी के अनुसार, गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बुधवार को हरेवली ग्राम प्रधान मोहन सिंह के घर के पास पिंजरा लगाया था। शुक्रवार देर रात गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। इसकी सूचना मिलने पर वन दरोगा सत्यवीर यादव वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

टीम गुलदार को पिंजरे सहित सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान गुलदार ने पंजे से हमला कर वन दरोगा सत्यवीर यादव को घायल कर दिया। घायल वन दरोगा को उपचार के लिए धामपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग के अनुसार पिंजरे में कैद मादा गुलदार है, उसकी उम्र करीब चार वर्ष है। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग में गुलदार को मेडिकल परीक्षण के बाद सुरक्षित स्थान पर छोड़े जाने की बात कही है।

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