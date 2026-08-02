Bijnor News: कांवड़ियों को गुलदार के हमले से बचाना वन विभाग के लिए रहेगा चुनौती!

Bijnor News: जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुलदार के हमले बढ़ रहे हैं। बारिश के कारण खेतों में जलभराव होने के कारण गुलदार बाहर आ रहे हैं। ऐसे में कांवड़ियों को गुलदार के हमले से बचाना वन विभाग के अधिकारियों के लिए चुनौती रहेगा।

गुलदार का आतंक

गुलदार के हमलों को देखकर लगता है कि जिले में गुलदार का आतंक कम नहीं हुआ है। जिले में आए दिन बारिश हो रही है। बारिश के चलते खेतों में पानी भरने के कारण गुलदार बाहर आने लगे हैं। यहीं कारण है कि गुलदार के हमले भी हो रहे हैं। जिले में गुलदार के आतंक को देखकर लगता है कि इस समस्या का निवारण जल्द नहीं होगा। अगर ऐसे ही चला तो आने वाले समय में गुलदार की समस्या और भी अधिक बढे़ंगी। यूं तो वन विभाग के अधिकारी गुलदार को पिंजरे की मदद से रेस्क्यू कर रहे हैं लेकिन समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा में गुलदार श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वन विभाग के अधिकारी रात में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और वन विभाग की टीम पूरी तरह मुस्तैद है।