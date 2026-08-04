Bijnor News: चरवाह के सामने से बकरी को उठा ले गया गुलदार
Bijnor News: चंदक, संवाददाता।थाना मंडावर क्षेत्र के गांव तितरवाला निवासी अपनी बकरीयो को पदमपुर गांव के नजदीक खेत में चरा रहा था। गन्ने के खेत से निकला गुलदार बकरी को
Bijnor News: थाना मंडावर क्षेत्र के गांव तितरवाला निवासी अपनी बकरीयो को पदमपुर गांव के नजदीक खेत में चरा रहा था। गन्ने के खेत से निकला गुलदार बकरी को शिकार बनाकर ले गया। चरवाहा शोर मचाता रह गया।थाना मंडावर क्षेत्र के तितरवाला बसी निवासी लाला पुत्र रूपा सिंह अपनी बकरीयो को पास के गांव पदमपुर में चुगा रहा था।तभी गन्ने के खेत से निकला गुलदार बकरी को उठा ले गया। चरवाह शोर मचाता रहा गया।ये मामला कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग से चार किलोमीटर दूर है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।