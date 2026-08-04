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Bijnor News: चरवाह के सामने से बकरी को उठा ले गया गुलदार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: चंदक, संवाददाता।थाना मंडावर क्षेत्र के गांव तितरवाला निवासी अपनी बकरीयो को पदमपुर गांव के नजदीक खेत में चरा रहा था। गन्ने के खेत से निकला गुलदार बकरी को

Bijnor News: चरवाह के सामने से बकरी को उठा ले गया गुलदार

Bijnor News: थाना मंडावर क्षेत्र के गांव तितरवाला निवासी अपनी बकरीयो को पदमपुर गांव के नजदीक खेत में चरा रहा था। गन्ने के खेत से निकला गुलदार बकरी को शिकार बनाकर ले गया। चरवाहा शोर मचाता रह गया।थाना मंडावर क्षेत्र के तितरवाला बसी निवासी लाला पुत्र रूपा सिंह अपनी बकरीयो को पास के गांव पदमपुर में चुगा रहा था।तभी गन्ने के खेत से निकला गुलदार बकरी को उठा ले गया। चरवाह शोर मचाता रहा गया।ये मामला कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग से चार किलोमीटर दूर है।

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