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Bijnor News: गुलदार के हमले मे पांच ग्रामीण घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: नजीबाबाद के ग्राम कनकपुर कला में एक गुलदार ने पांच ग्रामीणों पर हमला किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को समीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। स्थानीय वन विभाग ने गुलदार की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों में गुलदार के हमले को लेकर डर का माहौल बना हुआ है।

Bijnor News: गुलदार के हमले मे पांच ग्रामीण घायल

Bijnor News: नजीबाबाद क ग्राम कनकपुर कला में गुलदार ने पांच ग्रामीणों पर हमला कर दिया जिसमे वे गंभीर रूप से घायल हो गये। हमले में घायलों के शरीर पर पंजों और दांतों के गहरे घाव आए हैं। घायलों को समीपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

घटना का विवरण

शुक्रवार की देर शाम एक गुलदार ने पांच ग्रामीणो पर हमला कर दिया। परिजनों ने सभी को सभी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। बताया गया कि ग्राम कनकपुर कला निवासी हस्सान (18) पुत्र इस्लाम, दिलशाद (24) पुत्र इरशाद, माया (25) पुत्री रामपाल, पुरवांश (3) पुत्र माया तथा एक अन्य ग्रामीण रायपुर मुख्य मार्ग से अपने गांव की ओर जा रहे थे रास्ते में गुलदार ने उन पर हमला कर दिया।

वन विभाग की प्रतिक्रिया

पांचो ग्रामीण हमले में घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार की तलाश शुरू कर दी। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है।

ग्रामीणों में डर का माहौल

गुलदार के लगातार हमलों की आशंका के चलते ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों ने बच्चों और महिलाओं को अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी है। वन विभाग ने भी ग्रामीणों से सतर्क रहने और गुलदार दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है。

सामान्य प्रश्न

गुलदार ने किस गांव में हमला किया?
गुलदार ने नजीबाबाद के ग्राम कनकपुर कला में हमला किया।
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