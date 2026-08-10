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Bijnor News: स्कूल के पास खेत में गुलदार ने बछड़े को बनाया निवाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: बिजनौर के ग्राम शरीफपुर में स्कूल के पास खेत में एक गुलदार ने बछड़े को मार डाला। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से कैमरे और पिंजरे लगाने की मांग की है। गांव के आसपास गुलदार की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों ने गश्त बढ़ाने की मांग की है।

Bijnor News: स्कूल के पास खेत में गुलदार ने बछड़े को बनाया निवाला

Bijnor News: बिजनौर। ग्राम शरीफपुर में स्कूल के पास खेत में गुलदार ने बछड़े को निवाला बना लिया। सूचना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से कैमरा और पिंजरा लगवाने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार सोमवार को खेत में बछड़े के अवशेष पड़ा मिले। उसके शरीर पर गुलदार के हमले के निशान थे। ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास कुछ समय से गुलदार दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने तथा गुलदार की निगरानी के लिए कैमरा लगाने की मांग की है।

वन विभाग ने लोगों से खेतों पर जाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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