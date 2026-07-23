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Bijnor News: गुलदार के हमले में एक युवक और दो किशोर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: नूरपुर, संवाददाता।गुलदार के हमले में एक युवक और दो किशोर घायलगुलदार के हमले में एक युवक और दो किशोर घायलगुलदार के हमले में एक युवक और दो किशोर घायलगुल

Bijnor News: गुलदार के हमले में एक युवक और दो किशोर घायल

Bijnor News: नूरपुर से अपने गांव विजयनंगला जा रहे एक युवक व तीन किशोरों पर बुधवार रात गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। घायलों का नूरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार कराया गया। बुधवार की रात गांव विजयनंगला निवासी अमन 20 वर्ष पुत्र सीताराम, वंश कुमार 13 वर्ष पुत्र पवन कुमार तथा पारस 14 वर्ष नूरपुर से अपने गांव विजयनंगला जा रहे थे। गांव से कुछ दूर पहले ही गुलदार ने अकस्मात उन पर हमला कर घायल कर दिया। शोर मचाने व ग्रामीण के आने पर गुलदार भाग गया। तीनों घायलों के परिजनों ने रात में ही उनका सीएचसी पर उपचार कराया।

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