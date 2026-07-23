Bijnor News: गुलदार के हमले में एक युवक और दो किशोर घायल
Bijnor News: नूरपुर, संवाददाता।गुलदार के हमले में एक युवक और दो किशोर घायलगुलदार के हमले में एक युवक और दो किशोर घायलगुलदार के हमले में एक युवक और दो किशोर घायलगुल
Bijnor News: नूरपुर से अपने गांव विजयनंगला जा रहे एक युवक व तीन किशोरों पर बुधवार रात गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। घायलों का नूरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार कराया गया। बुधवार की रात गांव विजयनंगला निवासी अमन 20 वर्ष पुत्र सीताराम, वंश कुमार 13 वर्ष पुत्र पवन कुमार तथा पारस 14 वर्ष नूरपुर से अपने गांव विजयनंगला जा रहे थे। गांव से कुछ दूर पहले ही गुलदार ने अकस्मात उन पर हमला कर घायल कर दिया। शोर मचाने व ग्रामीण के आने पर गुलदार भाग गया। तीनों घायलों के परिजनों ने रात में ही उनका सीएचसी पर उपचार कराया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।